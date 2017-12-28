ردًا على بيان “منحاز”.. التحالف يدعو الأمم المتحدة لمراجعة كفاءة موظفيها باليمن

دعا التحالف العربي، مساء الخميس، الأمم المتحدة إلى مراجعة كفاءة موظفيها العاملين في اليمن، متهمًا المنسق الأممي جيمي ماكغولدريك، بالانحيار لجماعة الحوثي.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي للتحالف، العميد تركي المالكي، ردًا على بيان صادر عن منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، ماكغولدريك، وفقًا لوكالة “واس” السعودية الرسمية.

وكان بيان المسؤول الأممي، حمّل التحالف مسؤولية مقتل 109 مدنيين بغارات جوية.

وأعرب متحدث التحالف، عن “أسفه لما ورد في بيان المنسق الأممي”، لافتًا إلى أنه “ظهر فيه منحازاً للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران حيث تعمد تسميتها بسلطات الأمر الواقع”.

وأضاف: “يأتي ذلك مخالفاً لقرارات مجلس الأمن وبيانات الأمم المتحدة؛ في محاولة من ماكغولدريك لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي”.

واعتبر المالكي أن “المنسق الأممي أظهر انحيازه للحوثيين من خلال ترديده لما يتداول في المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة والداعمة للمليشيات الحوثية”.

وأشار إلى أن المنسق الأممي “تجاهل ما تقوم به المليشيات الحوثية من جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني كان آخرها التصفيات الجسدية والاختطافات والاعتقالات ضد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ومئات من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام وأطفالهم ونسائهم وكذلك الاستمرار في استهداف المدنيين”.

واعتبر المالكي أن بيان ماكغولدريك “يخلق حالة من الشك المستمر حول المعلومات والبيانات التي تعتمد عليها الأمم المتحدة ويطعن في مصداقيتها”.

وشدد على “ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة آلية العمل الإنساني وكفاءة موظفيها العاملين في اليمن ومراقبة أدائهم مجدداً”.

كما طالبها بـ”تطبيق مقترحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن ميناء الحديدة التي رفضها الحوثيون رغم موافقة الحكومة الشرعية عليها”.

وشدد على “التزام التحالف بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني خاصة المتعلقة بحماية المدنيين وتطبيق أعلى معايير الاستهداف الدولية”.

وأكد “التزام التحالف وحرصه على تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي تسببت فيها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران”.