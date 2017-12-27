القوات اليمنية تطيح بعصابتي سطو مسلح في عدن

ألقت قوات يمنية الأربعاء القبض على عصابتيْ سطو مسلح في مدينة كريتر في عدن.

وكانت العصابتان تعتمدان في الآونة الأخيرة، على سرقة المُلكيات العامة التابعة للمؤسسات الحكومية، والمحال التجارية تحت تهديد السلاح.

وقال مدير عام مديرية “كريتر” العقيد خالد سيدو: “نظرًا لتكرار بلاغات السرقة من المحلات التجارية في المديرية، وسرقة سيارة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي تحت تهديد السلاح، عُقد لقاء مع جهازيْ الأمن العام والحزام الأمني، للوقوف بجدية على هذه التداعيات”.

وأضاف سيدو، في حديث خاص لـ “إرم نيوز”، أن “الجهود أثمرت عن ضبط المتهمين بسرقة سيارة مؤسسة المياه، واعتراف الفاعلين بجريمتهم”.

وتابع أنه “تم كذلك القبض على عدد من المشتبه بهم بقضية سرقة المحلات التجارية، حيث تم تحويلهم إلى التحقيق، وسيتم تجهيز محاضر جمع الاستدلال وإرسالها إلى النيابة العامة، لينالوا جزاءهم الرادع”.

وأشار إلى أن “هذه فرصة لطمأنة المواطنين والتشديد على أن “كريتر” ستظل بخير بتعاون أبنائها وأجهزتها الأمنية”.