الجيش اليمني: الحوثيون خسروا 80 قياديًا بارزًا خلال ديسمبر

بلغ عدد قتلى قيادات ميليشيات الحوثي البارزين منذ مطلع الشهر الجاري، جراء المواجهات العسكرية مع قوات الجيش اليمني وقوات المقاومة الشعبية، 80 قياديًا بارزًا، وفق إحصائية صدرت عن موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم قوات الجيش اليمني.

وأوردت الإحصائية أسماء القيادات ومواقع الجبهات التي لقيت مصرعها فيها، وتمحورت في كل من المعارك الدائرة في محافظات شبوة والبيضاء وصنعاء وحجة وصعدة والضالع والحديدة، إضافة إلى الجوف.

ويعدّ شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، من أكثر الشهور التي خسرت فيها ميليشيات الحوثي كوادرها بين قتيل وجريح، وذلك منذ اندلاع الحرب في شهر آذار/مارس من العام 2015.

وشهد مطلع هذا الشهر أيضًا تحولًا محوريًا في الأزمة، حيث فضَّ المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح، شراكته مع الحوثيين، لتندلع إثر ذلك مواجهات قتالية بين الطرفين، انتهت في الأخير بمقتل صالح.

ويشكل هذا الانفصال بين حليفي الأمس، وإن انتهت مجريات أحداثه لمصلحة الحوثيين، ضربة قاصمة لهم كونهم فقدوا نصف قوتهم، لتضاف هذه الأحداث من خلال مصرع القيادات الميدانية البارزة لهم إلى خسارتهم الكبيرة بتمزق شراكتهم، وهو ما يُنذر بقرب نهاية ميليشيات الحوثي.