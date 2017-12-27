عشرات القتلى إثر غارات استهدفت معسكرًا تدريبيًا لمليشيات الحوثي في الجوف

أعلنت قوات الجيش اليمني، فجر اليوم الأربعاء، سقوط عشرات القتلى والجرحى، من مسلحي ميليشيات الحوثي، جراء غارات جوية للتحالف العربي بمحافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية، شمالي البلاد.

جاء ذلك بحسب موقع 26 سبتمبر نت، الناطق باسم الجيش، نقلاً عن مصدر ميداني، لم يسمه.

وقال المصدر إن “طيران التحالف شن مساء الثلاثاء، غارات جوية، استهدفت عناصر المليشيا الحوثية، أثناء تجمعهم في معسكر تدريبي تابع للقيادي عبدالكريم الحوثي، بوادي سودة مذاب، في محافظة الجوف”.

وأضاف المصدر أن ” الغارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا الحوثية”، دون ذكر رقم محدد.

وأوضح أن “غارات أخرى، استهدفت مواقع وآليات قتالية ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية بمعسكر حام، في مديرية المتون، شمالي المحافظة نفسها”.

وأفاد المصدر أن ” هذه الغارات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيا، علاوة على تدمير آليات ثقيلة، وكمية من الأسلحة والذخائر”.