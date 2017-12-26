مقتل القيادي الحوثي ياسر الأحمر و30 عنصرًا حوثيًا بمعارك الساحل الغربي

أكدت تقارير إعلامية نقلًا عن مصادر عسكرية يمنية، مقتل القياديين الحوثيين ياسر الأحمر، بغارة للتحالف في الساحل الغربي والقيادي محمد حسن السوسوة في المعارك الدائرة بمحافظة البيضاء.

وقالت المصادر إن غارات التحالف العربي بقيادة السعودية، أسفرت عن مقتل حوالي 30 عنصرًا من مليشيات الحوثي في الساحل الغربي.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين في قصف لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة مأرب /173 كيلومترًا شمال شرق صنعاء/.

ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت” عن مصادر ميدانية قولها، إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين جويتين مواقع وتجمعات لعناصر جماعة أنصار الله الحوثية خلف باب الحماجرة، بمديرية صرواح، غرب مأرب.

وأضافت المصادر أن الغارات أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الجماعة الحوثية بين قتيل وجريح، فضلًا عن تدمير آليات ومعدات قتالية.