مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بغارات للتحالف شمال شرق صنعاء

المصدر: د ب أ

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين في قصف لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة مأرب (173 كيلومترًا شمال شرق صنعاء).

ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت” عن مصادر ميدانية قولها، إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين جويتين مواقع وتجمعات لعناصر ميليشيات الحوثي خلف تباب الحماجرة، بمديرية صرواح، غرب مأرب.

وأضافت المصادر أن الغارات أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الجماعة الحوثية بين قتيل وجريح، فضلًا عن تدمير آليات ومعدات قتالية.

وتزامنت الغارات حسب ما ذكرت المصادر، مع معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والعناصر الحوثية في عدة مواقع بمديرية صرواح “وسط تقدم ميداني لقوات الجيش الوطني، وفرار لعناصر المليشيا الانقلابية”.

وتعتبر مديرية صرواح أهم معاقل الحوثيين في محافظة مأرب النفطية، في حين تسيطر قوات الجيش الحكومية والمقاومة الشعبية على معظم أجزاء المحافظة.