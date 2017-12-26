محمد الحوثي يغرد بعد أنباء مقتله

غرد رئيس ما يُعرف باللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد الحوثي اليوم الثلاثاء على حسابه بتويتر، نافيًا على ما يبدو ما تردد بشأن مقتله في ضربة جوية للتحالف العربي، في مديرية Story أرحب، شمال العاصمة صنعاء السبت الماضي.

ولم يعلق الحوثي مباشرة على ما تردد عن مقتله إلا أن التغريدات الجديدة تشير إلى أنه ما يزال على قيد الحياة على ما يبدو وفقًا لمصدر يمني مطلع.

غير أن المصدر لم يستبعد احتمال أن يكون الحوثي تعرض لإصابة في الغارة المذكورة.

وواجهت قوات الشرعية في اليمن انتقادات كبيرة في السابق، بسبب غياب الدور الاستخباراتي الذي يمكن من تصفية الشخصيات المؤثرة بما يسهم في الإسراع بإنهاء الحرب ووقف معاناة اليمنيين، في المقابل تمكنت جماعة الحوثي من اغتيال شخصيات عسكرية مؤثرة في قوات الشرعية.

وتعدّ غارة التحالف، يوم السبت، الأولى من نوعها التي تستهدف عروضًا عسكرية تابعة للانقلابيين الحوثيين، بهدف حشد مقاتلين من أبناء القبائل للزج بهم في جبهات القتال مقابل مزايا مالية.