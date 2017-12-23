مقتل عناصر من حزب الله اللبناني بغارة للتحالف العربي في اليمن

أكدت مصادر مطلعة، السبت، مقتل عناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني و6 من ميليشيات الحوثي، في غارة للتحالف العربي بمحافظة حجة اليمنية.

ونقلت “سكاي نيوز” على لسان المصادر أن التحالف استهدف بغارة جوية 3 خبراء متفجرات واتصالات تابعين لحزب الله اللبناني متحصنين في أحد المنازل في منطقة حرض بمحافظة حجة “شمال غرب”، ما أسفر عن مقتلهم إضافة إلى مقتل 6 عناصر من ميليشات الحوثي.

وأكدت مصادر أمنية تلك الأنباء، مشيرة إلى نقل جثث عناصر حزب الله والتي تعود لخبير في مجال الاتصالات وخبيرين في مجال المتفجرات وزراعة الألغام البحرية، إلى صنعاء.