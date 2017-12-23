قيادي أمني كبير يعلن انضمامه إلى القوات الحكومية اليمنية

أعلن القائد السابق لقوات الأمن الخاصة اليمنية التابعة لوزراة الداخلية اللواء فضل القوسي، انضمامه إلى القوات الحكومية في حربها ضد مسلحي جماعة الحوثيين، اليوم السبت.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها القوسي، لقناة “اليمن” الحكومية، بعد مرور يوم على فراره من محافظة ذمار(وسط) مسقط رأسه، الخاضعة لسيطرة الجماعة، ووصوله مدينة مأرب، شرقي البلاد.

وقال القوسي الذي يعد من أبرز القيادات الأمنية إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إن انضمامه للمقاومة شرف كبير له، في إشارة للقوات الحكومية.

وأضاف أنه شعر بالسعادة حين وصل مدينة مأرب، التي تعد معقل القوات الحكومية.

وكان اللواء القوسي وعدد من القيادات العسكرية قد وصلوا أمس الجمعة مدينة مأرب، قادمين من مديرية الحدأ، شرق محافظة ذمار.

ولجأ القوسي إلى قبيلته في الحدأ، بعد مقتل صالح برصاص الحوثيين، ليل الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إثر معارك عنيفة دارت بين القوات الموالية له والحوثيين، جنوب صنعاء.

وحاول الحوثيون عدة مرات اعتقال القوسي، أسوة بالعشرات من القيادات الأمنية والعسكرية الموالية لصالح، إلا أن قبيلته حالت دون ذلك، حسبما أفادت مصادر، في وقت سابق.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أقال اللواء فضل القوسي قائد قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقًا) من منصبه، في سبتمبر/أيلول 2014.

وخلال الأسابيع الماضية شن الحوثيون حملة اعتقالات ومداهمات ضد أنصار صالح، بينما تحدثت تقارير حقوقية عن مقتل العشرات من القادة العسكريين والسياسيين على يد مسلحي الجماعة.