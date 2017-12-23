25 قتيلًا في غارات للتحالف استهدفت عرضًا عسكريًا للحوثيين

قال الجيش الوطني، الموالي للحكومة اليمنية، إن ما لا يقل عن 25 من العناصر الحوثية، لقوا مصرعهم، اليوم السبت، في غارات جوية، شنتها مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، على عرض عسكري للحوثين في مديرية أرحب، شمال العاصمة صنعاء.

وذكر الموقع الرسمي للجيش الوطني، أن الغارات الجوية دمرت أيضًا آليات ومعدات عسكرية ثقيلة.

ونقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، عن أحد المشايخ القبليين الموالين للجماعة، في مديرية أرحب، قوله: “إن الطيران استهدف تجمعًا لهم في قرية بوسان، خلال لقاء قبلي عقد صباح السبت، لحشد المقاتلين وتوجيههم إلى جبهات القتال”.

تتزامن هذه الغارات مع تصاعد حدّة المواجهات المسلحة بين الجيش الوطني والحوثيين في مديرية نهم، شرق مديرية أرحب، المتاخمتين للعاصمة صنعاء، من جهة الشمال.

وتواصل القوات الحكومية، تقدمها في مديرية نهم الجبلية، إذ تمكنت اليوم السبت، من السيطرة على مواقع استراتيجية بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السابعة، عبدالله الشندقي، إن الجيش الوطني يسيطر في الوقت الحالي على جبال الدشوش، وجبلي التفاحة والمشنة وتبّة القناصين، في وقت تتقدم فيه القوات باتجاه منطقة قطبين، وفق ما ذكره لموقع الجيش الوطني.