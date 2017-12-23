شاهد.. تداول صورة مؤثرة لعلي عبدالله صالح على نحو واسع في اليمن

تداول نشطاء يمنيون صورة للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح برفقة نجله الأكبر أحمد، قالوا إن الأخير قد نشرها على مواقع التواصل.

ونقلت مواقع يمنية على لسان العميد أحمد علي عبدالله صالح قوله تعليقًا على الصورة النادرة التي تم التقاطها في صغره: “صورة تجمعني مع أبي رحمة الله عليه، في مثل هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة.. أتمنى وأطلب من كل مواطن يمني حر، وكل أبناء القوات المسلحة والأمن ( مسامحة ) والدي العزيز /الشهيد الخالد الزعيم علي عبدالله صالح، والدعوة له بالرحمة والمغفرة، ومشاركة المنشور ليصل لكل اليمنيين الأحرار ليسامحوه.. بارك الله جمعتكم، وجعلها نصرًا على كل معتدٍ كهنوتيٍ سلاليٍّ غادر”.

واستقبلت السعودية، عددًا من أفراد أسرة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الذين تمكنوا من مغادرة صنعاء؛ إثر ملاحقتهم من ميليشيات الحوثي.

وبحسب “العربية.نت”، قبضت الميليشيات على زوجة الرئيس السابق، السيدة رقية الحجري، وشقيقها أحمد الحجري، ويطلق على الحجري لقب أم الأيتام؛ نظرًا لنشاطها الإنساني في هذا المجال.

وعمل التحالف العربي، على تسهيل انتقال كل من يرغب من أسرة صالح، وأعضاء المؤتمر، إلى الوجهة التي يريدها.