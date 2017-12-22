تضارب الأنباء حول مقتل القيادي البارز يوسف المداني صهر زعيم الحوثيين (فيديو)

تضاربت الأنباء حول مصير القيادي البارز في ميليشيات الحوثي، يوسف المداني، بعد تقارير تحدثت عن مقتله في كمين محكم لقوات الشرعية في الساحل الغربي لليمن.

وشكك البعض في صحة الفيديو المتداول والذي تناقلته وسائل إعلام محلية وعربية على أنه للمداني وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقالوا إن الصور والمقطع الذي تم تداوله على أنه مقتل يوسف المداني هو للقيادي الحوثي الميداني علي الشهاري والذي قتل في الساحل الغربي لليمن في مواجهات مع الجيش الوطني.

وقال القيادي المنشق عن جماعة الحوثي علي البخيتي، في تغريدة له على تويتر اليوم، إن الأنباء التي تحدثت عن قتل أو أسر يوسف المداني لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الصور والفيديو المتداول تعود لشخص شبيه.

ويعتبر المداني -صهر عبدالملك الحوثي- الذي يشغل منصب قائد المنطقة العسكرية الخامسة، الرجل الثاني في جماعة الحوثي، وأشرف على أهم العمليات العسكرية التي خاضتها تلك الميليشيا في مواجهة قوات الشرعية على عدة جبهات في اليمن.

وكانت السعودية رصدت في شهر نوفمبر الفائت، مكافآت مالية ضخمة تتراوح بين 5 و30 مليون دولار، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض على، أو تحديد أماكن 40 قياديًا وعنصرًا حوثيًا مطلوبين بتهمة “الإرهاب” في اليمن، ومنهم يوسف المداني.