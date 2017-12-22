سلطنة عمان تستقبل 22 شخصًا من أسرة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح

أعلنت السلطات في سلطنة عمان اليوم الجمعة، وصول 22 شخصًا من أفراد عائلة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقالت الوكالة: “استمرارًا للمساعي الإنسانية العمانية للتعامل مع مجريات الأحداث في الساحة اليمنية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في صنعاء، وصل السلطنة مساء أمس 22 شخصًا من عائلة الرئيس الراحل صالح”.

وأشارت إلى أن “وصولهم جاء للالتحاق بأسرهم المقيمة في السلطنة منذ بداية الأزمة اليمنية”، ولم تفصح الوكالة عن أي معلومات أخرى بشأن الأشخاص وأسمائهم.

ونقلت وكالة الأناضول، عن مسؤولين يمنيين، في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عُمان، قولهم إن أفراد عائلة صالح، عبروا إلى الأراضي العمانية في ساعة متأخرة من مساء أمس، عبر منفذ شحن البري الرابط بين اليمن والسلطنة.

وأوضح أحد المسؤولين اليمنيين بمنفذ شحن، أن “الأشخاص غالبيتهم نساء وأطفال”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي الرابع من الشهر الجاري، قتل صالح، على أيدي الحوثيين، في أعقاب الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء، عقب دعوة الرئيس الراحل الشعب اليمني للانتفاض ضد الحوثيين، الذين تحالف معهم لأكثر من عامين ونصف العام، ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته.