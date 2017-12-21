الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة بـ”الجوف” قرب حدود السعودية‎

أعلن الجيش اليمني، الخميس، السيطرة على مواقع جديدة، بمحافظة الجوف شمالي البلاد، والقريبة من الحدود مع السعودية.

وقال الناطق باسم الجيش اليمني:” إن قوات الجيش “شنت هجومًا على مواقع ميليشيات الحوثيين بمنطقة مقردعة، جنوبي غرب مديرية خب والشعف، التي تعد أكبر مديريات الجوف، ومنطقة الفراصي شمال غربي خب والشعف، وتمكنت بعد معارك ضارية من تحريرهما”.

ومكّن تقدم قوات الجيش الوطني من فرض حصار خانق على ميليشيا الحوثي في منطقة الأجاشر الجبلية الاستراتيجية، آخر وأهم معاقل الحوثيين في مديرية خب الشعف”.

وأوضح المصدر “أن مقاتلات التحالف، شنت غارات مكثفة على وقع المعارك استهدفت مواقع الحوثيين”.

والجوف إحدى المحافظات اليمنية المحاذية للسعودية، ويسيطر الجيش اليمني على 80% من مساحتها، بحسب تصريح رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، في أبريل/نيسان الماضي.