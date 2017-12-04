كيف قتل الحوثيون علي عبد الله صالح؟

كشفت مصادر سياسية مقربة من الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، إن الحوثيين قتلوا صالح وعدد من مرافقيه بعد أن نصبوا له كمينا مسلحا، في مديرية خولان، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر في حديثها الخاص لـ”إرم نيوز”، إن الكمين الحوثي، تعّرض لموكب صالح في مديرية خولان، المتاخمة لمحافظة مأرب، من الجهة الجنوبية الغربية، وأمطروه بوابل من الرصاص.

وتسيطر قوات الحكومة الشرعية، على محافظة مأرب، ويرجح أن صالح كان في طريقه إليها، غير أن المصادر لم تفصح عن ذلك.

من جهة أخرى قال قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام إن الحوثيين أعدموا صالح رميا بالرصاص إثر توقيف موكبه قرب صنعاء بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة.

وكشف أن صالح فر من صنعاء باتجاه مسقط رأسه إلا أن الحوثيين أوقفوا موكبه على بعد 40 كيلومترا جنوبي صنعاء بينما كان متجها نحو سنحان واقتادوه إلى مكان مجهول حيث أعدموه رميا بالرصاص.

ونفى القيادي ما تردد عن مقتل صالح خلال عملية تفجير منزله اليوم في صنعاء.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهداً مرئياً يظهر جثّة صالح عقب مقتله اليوم الاثنين.

لمشاهدة الصورة والفيديو اضغط هنا.