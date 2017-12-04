التحالف العربي يطلب من المدنيين إخلاء المواقع القريبة من الحوثيين في صنعاء‎

المصدر: ا ف ب

طلب التحالف العربي من المدنيين في صنعاء، إخلاء أماكنهم القريبة من مواقع تمركز الحوثيين، حسب ما أفادت قناة “الإخبارية” السعودية.

ونقلت القناة عن التحالف قوله إن “الابتعاد عن آليات وتجمعات الحوثيين يجب ألا يقل عن 500 متر من المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ما قد يكون إشارة إلى احتمال تكثيف الغارات الجوية على صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 3 سنوات”.

وعقب اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي صالح منذ أيام، كثف التحالف العربي قصفه لمواقع الحوثيين في العاصمة، وسط ترحيب بـ”الانتفاضة” ضد مسلحي جماعة الحوثي.