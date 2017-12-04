أول فيديو لمنزل صالح بعد تفجيره

فجر الحوثيون، اليوم الإثنين، منزل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، جنوب العاصمة صنعاء، إثر اقتحامه.

وقال شهود عيان من سكان الحي حيث يقع منزل صالح، إنّ “الحوثيين فجروا المنزل، عقب معارك عنيفة مع قوات صالح، منذ منتصف الليلة الماضية”.

وأضافت المصادر نفسها أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات دون تحديد حصيلة كل جانب منها.

ووفق المصادر، فإن الحوثيين اقتحموا المنزل قبل ساعة من تفجيره، وأخلوه بشكل كامل من الأسلحة التي كانت موجودة فيه، قبل سماع دوي انفجار هائل في الحي، جراء تفجير المنزل.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الإثنين إن القتال تصاعد في العاصمة اليمنية وبلغت أعداد القتلى والجرحى في ثلاثة مستشفيات 125 قتيلًا على الأقل و238 جريحًا خلال الأيام الستة الماضية.