الحوثيون يفجرون منزل علي عبد الله صالح في صنعاء

قال سكان إن مقاتلين حوثيين فجروا منزل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في شارع مجاهد جنوبي صنعاء، عقب اقتحامه.

وقال شهود عيان إن مسلحين حوثيين اقتحموا منزل صالح في منطقة حده، وقاموا بمصادرة الأسلحة التي كانت بداخل المنزل.

وبحسب الشهود ، فقد أقدم الحوثيون على تفجير المنزل عقب اقتحامه، دون أن يتضح حتى الآن مصير الرئيس السابق، علي صالح ومكان تواجده.

ونفت قيادات في المؤتمر ما تردد عن مقتل صالح مؤكدة أنه بخير و”يقود المعارك.”

ويمتلك صالح العديد من المخابئ والمواقع السرية ويتنقل بينها باستمرار.

وأعلن الحوثيون ، في وقت سابق اليوم ، سيطرتهم على مواقع متعددة كانت في قبضة القوات الموالية لصالح، من بينها منزل طارق محمد نجل شقيق صالح.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة صنعاء توترا كبيرا واشتباكات عنيفة بشكل متقطع بين مسلحي الحوثيين من جهة، والقوات الموالية لصالح من جهة ثانية.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن صنعاء شهدت أعنف اشتباكات على الإطلاق خلال الليلة الماضية.