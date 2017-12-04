بعد تقارير عن احتراقها.. إيران تنفي تعرض سفارتها في صنعاء لهجوم

نفى مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، الأنباء التي تحدثت عن استهداف مبنى سفارتها في صنعاء، معتبرًا أن ما نشر في هذا الصدد “لا أساس له من الصحة”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، عن المصدر قوله إن: “أخبارًا مزيفة من بعض المصادر تشير إلى الهجوم على السفارة الإيرانية في صنعاء يوم الأحد”، مؤكدًا أن “مبنى السفارة لم يتم استهدافه”.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، قالت الأحد، إن: “مبنى السفارة الإيرانية في صنعاء تعرض لهجوم وحريق كبير نتيجة المواجهة بين مليشيات الحوثي والموالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح”.

وذكر مراسل “شينخوا” -الذي ادعى أنه في موقع الحادث- أنه: “شاهد مبنى السفارة الإيرانية في صنعاء قد تعرض لحريق هائل بعد مواجهات بأسلحة ثقيلة بين المتمردين الحوثيين وموالين لصالح”، دون أن يحدد الجهة التي استهدفت مبنى السفارة.

وفي عام 2015، أغلقت إيران سفارتها في صنعاء على خلفية اختطاف الملحق الإداري للسفارة في صنعاء، نور أحمد نيكبخت، من قبل مجهولين عندما كان في طريقه من منزله إلى السفارة.