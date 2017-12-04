غارات جوية تستهدف صنعاء ومعارك الحوثي وصالح تمتد لخارج المدينة

المصدر: ا ف ب + إرم نيوز

استيقطت صنعاء، اليوم الإثنين، على وقع سلسلة من الغارات الجوية، بينما امتدت المواجهات بين القوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، وميليشيات الحوثي إلى خارج العاصمة.

واستهدفت الغارات مواقع بالقرب من مطار صنعاء الدولي ووزارة الداخلية اللذين تسيطر عليهما عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، كما ذكر سكان ومصدر داخل المطار.

وقال سكان يقيمون بالقرب من المطار إن عددًا من الغارات الجوية هز منازلهم ليل الأحد / الإثنين وفي الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وذكر مصدر في المطار أن: الغارات استهدفت قواعد للحوثيين بالقرب من المطار؛ لكن المطار بحد ذاته لم يقصف.

وأفاد مصدر محلي “إرم نيوز” أن الغارات استهدفت إلى جانب وزارة الداخلية، معسكر 314 مدرع، ومقر الفرقة الأولى مدرع.

وقال سكان أيضًا: إن المواجهات التي اندلعت مساء الأربعاء الماضي بين أنصار صالح والحوثيين امتدت إلى خارج العاصمة.

وأفادت مصادر قبلية يمنية بأن معارك ضارية تدور في منطقة “سنحان” مسقط رأس صالح بين المقاتلين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق.