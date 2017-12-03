شاهد.. نشطاء ينشرون صورة ظهور صالح “المفاجئ” وسط صنعاء

نشر ناشطون في حزب المؤتمر الشعبي العام باليمن قبل قليل صورة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وهو يسير مع مرافقيه في أحد شوارع صنعاء ، مشيرين إلى أن الصورة تم التقاطها فجر اليوم .

ولم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد من وقت التقاط الصورة.

وأضاف الناشطون أن صالح يؤكد في هذه الصورة تواجده في صنعاء ووجوده في مقدمة الصفوف لتفقده قواته العسكرية التي تقاتل ميليشيات الحوثي.

وقال حساب على تويتر لفائقة السيد القيادية البارزة في حزب المؤتمر الشعبي : “الزعيم علي عبدالله صالح وطارق قبل ربع ساعة من الأن فلاتنجروا للإشاعات فلدى المليشيات الكهنوتية آلة إعلامية من الدجل والتزوير ولإضعاف الهمم #كونوا_اقويا” .

وفي حال كانت الصورة ملتقطة حديثا، فهذا أول ظهور لصالح في صنعاء عقب مزاعم هروبه بوساطة عمانية إلى السلطنة .