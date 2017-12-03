الجيش اليمني يحرك 7 ألوية نحو صنعاء

أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها، صدور أوامر عسكرية من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ببدء زحف قوات الجيش اليمني نحو العاصمة صنعاء بتحريك 7 ألوية عسكرية من محافظة مأرب لفتح جبهة جديدة في خولان.

وجاء تحريك هذه الألوية بهدف تحرير صنعاء ومحاصرة الميليشيات الحوثية التي تشهد حاليًا تقهقرًا في قواتها داخل العاصمة جراء المواجهات العنيفة الجارية ضد قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

في هذه الأثناء تشهد العديد من المناطق في صنعاء مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح لا سيما جنوب العاصمة، وقال سكان محليون في صنعاء إن الحوثيين يستخدمون الدبابات لقصف المقار التابعة لقيادات بحزب المؤتمر في الحي السياسي.