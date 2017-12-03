رصد حقيقة التطورات المتسارعة من داخل صنعاء

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، قتالًا شرسًا بين مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بعد اشتباكات متقطعة منذ الأربعاء الماضي، فيما اتهم الحوثيون التحالف العربي بدعم قوات صالح بغارات جوية، في وقت يقبع فيه المدنيون تحت الحصار في منازلهم.

واندلعت المواجهات بين مسلحي الحوثي وصالح، الأربعاء الماضي، إثر رفض قوات صالح السماح لمسلحين حوثيين بالتمركز في جامع “الصالح”، لتأمين فعالية بمناسبة “المولد النبوي”، في ميدان السبعين المجاور للمسجد.

ويفرض الحوثيون ما يشبه الحصار على قوات صالح جنوب صنعاء، وأصبحت تلك المواقع ساحة حرب؛ حيث تدور فيها معارك شرسة، ويُسمع دوي انفجارات.

وعزز الحوثيون مواقعهم بدبابات ومدرعات وأسلحة ثقيلة، ووصل العشرات من مسلحيهم إلى صنعاء، قادمين من محافظة صعدة، معقل الجماعة (شمال)، ومحافظة عمران، شمال العاصمة.

وما يزال الآلاف من سكان صنعاء متحصنين داخل منازلهم، في ظل ظروف معيشية متردية.

وقال هاني إسماعيل، أحد السكان: “لم أتمكن من النزوح بسبب استمرار المعارك، كما لا يوجد مكان ألجأ إليه”.

وبحزن، تابع إسماعيل: “سأظل في منزلي مع أطفالي، وأمرنا إلى الله.. نتمنى أن تتوقف الاشتباكات حتى لساعات، لنتمكن من شراء غذاء وماء.. كما يوجد مرضى بحاجة إلى أدوية بشكل عاجل، والخوف يقتل أطفالنا”.

ويعتلي مسلحون من الطرفين أسطح المباني السكنية؛ ما يجعل تلك المنازل أهدافًا للفريقين، وهو ما دفع العشرات من المدنيين إلى الاحتماء بشكل جماعي بالطوابق الأرضية في ظروف سيئة للغاية.