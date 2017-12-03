مقاتلات التحالف تقصف تجمعات للحوثيين في صنعاء

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، ليل الأحد/ الاثنين، تجمعات لمسلحي الحوثي في منطقتي حدة وعطان بالعاصمة اليمنية صنعاء، وفق مصادر محلية وشهود عيان.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز” إن “مقاتلات التحالف قصفت تجمعات مسلحة للحوثيين في منزل فارس مناع بمنطقة حدة، فيما استهدف بغارتين مسلحين آخرين مع آلياتهم بالقرب من منزل نجل الرئيس السابق علي صالح في منطقة عطان جنوبي صنعاء”.

بدورهم قال الشهود إن “قتلى وجرحى سقطوا في هذه الضربات الجوية”، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن “الاشتباكات بين ميليشيات الحوثي وقوات صالح ما تزال تدور في أحياء عدة بجنوب العاصمة”.

إلى ذلك تحدثت مصادر إعلامية عن “هجوم عنيف” شنته قوات صالح على مقر الأمن السياسي بصنعاء في ساعة متأخرة من مساء الأحد، في الوقت الذي أعلنت فيه قبائل همدان المحيطة بصنعاء استيلاءها على عدد من الآليات العسكرية التابعة للحوثي أثناء محاولتها الدخول إلى صنعاء وتعزيز الميليشيات.