الصليب الأحمر: الآلاف عالقون في منازلهم بصنعاء

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء اليوم الأحد، إن آلاف اليمنيين عالقون داخل منازلهم في صنعاء، مع تواصل الاشتباكات بين جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأضافت اللجنة، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، أن “الآلاف ما زالوا عالقين في منازلهم، بقليل من الطعام والماء، في ظل تواصل الاشتباكات العنيفة في صنعاء”.

وأشارت إلى أن “النساء الحوامل لا يستطعن الوصول إلى المستشفيات بسبب الاشتباكات والوضع المرير”.

في سياق متصل، قالت منظمة “أطباء بلاحدود”، إنها لا تمتلك خططًا واضحة لوقف عملياتها في اليمن.

وأضافت المنظمة، في تغريدة لها عبر “تويتر”، “أن الموظفين لن يتم إجلاؤهم من البلاد (اليمن)”.

وخلال أكثر من عامين ونصف كان صالح والحوثيون في تحالف معًا، ضد القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

ومنذ فجر أمس، تصاعدت حدة المواجهات المسلحة بين القوات الموالية لصالح من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة أخرى، التي اندلعت على خلفية اتهامات من جناح حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح، للحوثيين بالسعي لـ”السيطرة على كل مفاصل الدولة، بعيدًا عن أسس الشراكة والاتفاقات الموقعة بشأنها”، حسب بيان له.