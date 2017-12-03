مقتل العشرات من قادة الحوثي في صنعاء وسط “تكتم شديد” (صورة)

أكدت مصادر يمنية، اليوم الأحد، سقوط عدد من قادة جماعة الحوثي على يد المسلحين الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأوضحت المصادر أن من بين القيادات الحوثية التي لقيت مصرعها الأحد، محمد عبدالملك الكبسي، الذي قُتل فجر اليوم، أثناء مشاركته مسلحي الحوثي في المواجهات الدامية بحي “حدة” في صنعاء.

وينتمي الكبسي إلى مديرية جهران في محافظة ذمار، وهو أحد قادة جماعة الحوثي الذين كانت توكل إليهم مهمة “حوثنة وزارة الداخلية” خلال السنوات الماضية.

وأضافت المصادر، أن “مقتل القيادات الحوثية تلك جاء وسط تكتم شديد للحوثيين، إذ تم نقل بعض الجثث من قبل الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر اليمني صباح الأحد، من مواقع الاشتباكات الدامية المندلعة منذ ليلة السبت في حي حدة وبيت بوس بصنعاء”.

وأشارت إلى أن الحوثيين “تركوا جثث قتلاهم وفروا من مواقع الاشتباكات بعد سيطرة مسلحي صالح على تلك المواقع، قبل أن يعودوا لسحب الجثث لاحقًا”.

وتشهد صنعاء منذ الأربعاء الماضي، مواجهات مسلحة، بين الحوثيين وقوات صالح، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.