المواجهة بين صالح والحوثي.. لمن تكون الغلبة؟(فيديوغراف)

انفرط عقد التحالف بين الحوثيين وأنصار صالح في اليمن، واندلعت المواجهة المباشرة بين الطرفين؛ فلمن تكون الغلبة.

أنصار صالح:

ـ يمتلكون قاعدة شعبية وقبلية واسعة، في صنعاء ومحيطها.

ـ يعززهم الرفض الشعبي لجماعة الحوثي، في معظم مناطق اليمن.

ـ يسيطرون على “الدولة العميقة”، من موظفين وأجهزة أمنية وعسكرية.

ـ لديهم الوحدات العسكرية الأقوى، والأكثر تسليحًا في اليمن، وقد يدعمهم التحالف العربي بالغارات الجوية.

ـ ميليشيات الحوثي، قليلة العدد، ومنهكة ومبعثرة في جبهات عدة.

جماعة الحوثي:

ـ استولت على أغلب ترسانة الجيش اليمني، ونقلتها خارج صنعاء، بعد سيطرتها عليها.

ـ خلال العامين الماضيين، عملت على التغلغل في الدولة والأجهزة الأمنية، وشراء ولاء القبائل.

ـ عملت على نشر التشيع في أوساط القبائل؛ لتشكيل ما يصفه اليمنيون بـ”المتحوثين”.

لمن تكون الغلبة؟

مواجهات الطرفين مستمرة، ويبقى سابقًا لأوانه الحديث عن منتصر، في معركة مغلفة بتعقيدات المشهد اليمني.