المواجهة بين صالح والحوثي.. لمن تكون الغلبة؟(فيديوغراف)

انفرط عقد التحالف بين الحوثيين وأنصار صالح في اليمن، واندلعت المواجهة المباشرة بين الطرفين؛ فلمن تكون الغلبة.
أنصار صالح:
ـ يمتلكون قاعدة شعبية وقبلية واسعة، في صنعاء ومحيطها.
ـ يعززهم الرفض الشعبي لجماعة الحوثي، في معظم مناطق اليمن.
ـ يسيطرون على “الدولة العميقة”، من موظفين وأجهزة أمنية وعسكرية.
ـ لديهم الوحدات العسكرية الأقوى، والأكثر تسليحًا في اليمن، وقد يدعمهم التحالف العربي بالغارات الجوية.
ـ ميليشيات الحوثي، قليلة العدد، ومنهكة ومبعثرة في جبهات عدة.
جماعة الحوثي:
ـ استولت على أغلب ترسانة الجيش اليمني، ونقلتها خارج صنعاء، بعد سيطرتها عليها.
ـ خلال العامين الماضيين، عملت على التغلغل في الدولة والأجهزة الأمنية، وشراء ولاء القبائل.
ـ عملت على نشر التشيع في أوساط القبائل؛ لتشكيل ما يصفه اليمنيون بـ”المتحوثين”.
لمن تكون الغلبة؟
مواجهات الطرفين مستمرة، ويبقى سابقًا لأوانه الحديث عن منتصر، في معركة مغلفة بتعقيدات المشهد اليمني.