قيادي حوثي منشق: هناك تنسيق لفتح جبهات جديدة ضد الحوثي

كشف القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي، عن تحركات وتنسيق لفتح جبهات جديدة ضد جماعة الحوثي وإعادة رسم خارطة سياسية جديدة في اليمن.

وأشار البخيتي في تسجيل مرئي على صفحته بموقع “فيسبوك” إلى أنه “خلال السنوات الماضية سقطت محافظات كثيرة من يد الحوثيين، وبفك التحالف بين علي عبدالله صالح والحوثي ستسقط مدن أخرى”.

وأكد أن قوة جماعة الحوثي تتقلص في أغلب المحافظات، والخارطة السياسية ستتغير عما قريب، مطالباً اليمنيين بـ”الاستعداد والتنسيق فيما بينهم لإسقاط الحوثيين”.

ووصف البخيتي إعلان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بفك الشراكة مع الحوثي بأنه “إنجاز استراتيجي، وخطوة مهمة لتوحيد صف اليمن الجمهوري”.

وتابع قائلا “نحن نواجه عصابة كهنوتية تريد إعادة الحكم الإمامي بغطاء جمهوري، ويجب أن تكون عزيمتنا قوية ولا مجال إلا للنصر، يجب علينا مواصلة المعركة”.