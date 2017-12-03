التحالف العربي يقدم لأول مرة دعمًا جويًا لقوات صالح.. فيديو جديد من صنعاء

قال سكان ووسائل إعلام محلية، إن طائرات تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية قصفت مواقع لميليشيا الحوثي في صنعاء أثناء الليل بهدف دعم أنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، في قتالهم للميليشيا المتحالفة مع إيران.

وأعلن صالح، أمس السبت، استعداده لفتح “صفحة جديدة” في العلاقات مع التحالف بقيادة السعودية في اليمن؛ إذا أوقف هجماته على بلاده في خطوة قد تمهد الطريق أمام إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 3 أعوام.

ويأتي التحول الواضح في الموقف؛ بعد أن اشتبك أنصار صالح، أمس السبت، مع مقاتلين حوثيين في حي حدة جنوب العاصمة صنعاء حيث يقيم أفراد من أسرة صالح، ومنهم طارق ابن أخيه.

وكان ذلك اليوم الرابع من الاشتباكات، التي وصفها حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح بمحاولة الحوثيين السيطرة على مسجد رئيس في المدينة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن القتال أسفر عن مقتل العشرات، وإصابة المئات، وأثار المخاوف من وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين.

وقالت قناة العربية التلفزيونية الفضائية: إن طائرات التحالف قصفت مواقع الحوثيين جنوب صنعاء؛ ولكنها لم تذكر أي تفاصيل عن الضحايا، وقال سكان: إن 5 ضربات جوية على الأقل هزت المنطقة.

وقال سكان داخل المدينة: إن مقاتلي الحوثي سيطروا على استوديوهات لقناة اليمن اليوم التلفزيونية الإخبارية المملوكة لصالح بعد اشتباكات ألحقت أضرارًا بالمبنى، وإن 20 موظفًا حوصروا داخل المبنى.

وبمهاجمتهم لقناة اليمن اليوم ومواقع إخبارية تابعة لصالح، يسعى الحوثيون لفرض تعتيم إعلامي يروجون من خلاله لرواياتهم للأحداث في صنعاء.

غير أن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي يبثون مقاطع فيديو من صنعاء؛ تظهر سيطرة أنصار صالح على مناطق واسعة في المدينة.