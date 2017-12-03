كيف قابل “الانتقالي الجنوبي” تطورات الأحداث في صنعاء؟

ألقت تطورات الأحداث المتسارعة في العاصمة اليمنية صنعاء، بين قوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ومليشيات الحوثي، بظلالها على قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وعلى خلفية تلك الوقائع الجديدة، نشر عدد من أعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس، مجموعة من المنشورات، في صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، دعت من خلالها أبناء الجنوب قاطبة إلى الاصطفاف خلف المجلس ودعمه.

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الشيخ هاني بن بريك إن “وحدة الجبهة الداخلية الجنوبية، خلف المجلس الانتقالي، كفيلة بتحقيق أماني وطموحات الجنوبيين من المهرة حتى باب المندب”.

وأضاف بن بريك: “ما يجري في صنعاء، يجب أن يجعلنا في الجنوب أشد إصراراً وتمسكاً بحقنا في استعادة دولتنا، ولن يكون هذا منالاً حتى نلتف حول ممثل شعب الجنوب الوحيد المجلس الانتقالي”.

ووجه عضو هيئة الرئاسة والناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي سالم العولقي رسالة إلى جنوبيي اليمن قائلا: “إلى كل أبناء الجنوب في الداخل والخارج، مجلسكم الانتقالي شكّل نقطة التحول الكبيرة سياسياً وتنظيمياً وعسكرياً”.

وأضاف العولقي: “وعمّق الشراكة مع دول التحالف العربي بشكل أكبر، لتعزيز المكتسبات ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الانتصار الذي تحقق بالروح التضامنية في الميدان”.

وأكد العولقي: “ونؤكد لكم، إن المجلس جاهز لمواجهة الاستحقاقات القادمة، ولن يكون الجنوب فيها الا مرفوع الجبين”.

وشدد على أن: “وحدة الجبهة الداخلية خلف المجلس الانتقالي، كفيلة بتحقيق تطلعات الجنوبيين من المهرة إلى باب المندب”.