أسرار تكشف لأول مرة عن سبب تفجر الوضع في صنعاء.. مسؤول في حزب المؤتمر يكشف كيف نجا صالح من محاولة قتله

كشف مسؤول بحزب المؤتمر الشعبي التابع للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، عن خطة كانت تنوي مليشيات الحوثي تنفيذها قبيل اندلاع الانتفاضة في صنعاء.

ونقلت صحيفة “الراي” على لسان المصدر قوله إن الحوثيين كانوا يخططون لقتل كل من صالح ونجل شقيقه الأكبر، طارق محمد عبدالله صالح، وشقيقه محمد، إضافة إلى تنفيذ حملة اعتقال تطال قيادات حزب المؤتمر كافة.

وأضاف المصدر ذاته، إن الحوثيين كانوا على استعداد تام بعد تنفيذ المخطط لإعلان دولة دينية على غرار إيران، إلا أن اندلاع الاشتباكات أحبط كل تلك التحركات.

وقال المسؤول إن صالح علم بالخطة في الوقت المناسب، كما تواصل مع ضباط من الحرس الجمهوري، أطلعوه على تلقيهم تدريبات حوثية كانت تستهدف غسل عقولهم لانشقاقهم عن صالح وإعلان ولائهم لعبدالملك الحوثي.

وتشهد العاصمة صنعاء منذ الأربعاء الماضي، مواجهات مسلحة بين الحوثيين وقوات صالح، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتصاعدت المعارك بين الطرفين، فجر السبت، بعد محاولة الحوثيين اقتحام منزل العميد طارق محمد عبد الله صالح في الحي السياسي بصنعاء، لكن الهجوم لقي مقاومة عنيفة.

وأعلنت قوات صالح بعد ساعات سيطرتها على مناطق في محيط صنعاء، ومدينة ذمار جنوب العاصمة، ومعسكر 48 الاستراتيجي في منطقة “حزيز”، حسب إعلام محلي.