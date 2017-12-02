بعد هدوء حذر.. حرب شوارع في صنعاء

أكدت مصادر مطلعة نقلًا عن شهود عيان، فجر اليوم، تجدد الاشتباكات بين مليشيات الحوثي وقوات صالح في صنعاء.

وقالت إن معارك تدور رحاها في أحياء عدة، أبرزها شارع الخمسين والحثيلي وجليدان وجولة آية وبيت بوس.

ووصفت المصادر الاشتباكات بـ”حرب الشوارع” وسط استخدام مختلَف صنوف السلاح الخفيف والمتوسط.

وقال سكان محليون: إن أصوات الانفجارات وتبادل إطلاق النار الكثيف تُسمع بين الفينة والأخرى بعد ساعات من الهدوء.

وتشهد العاصمة صنعاء منذ الأربعاء الماضي، مواجهات مسلحة بين الحوثيين وقوات صالح، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتصاعدت المعارك بين الطرفين، فجر السبت، بعد محاولة الحوثيين اقتحام منزل العميد طارق محمد عبد الله صالح (نجل شقيق صالح)، في الحي السياسي بصنعاء، لكن الهجوم لقي مقاومة عنيفة.

وأعلنت قوات صالح بعد ساعات سيطرتها على مناطق في محيط صنعاء، ومدينة ذمار جنوب العاصمة، ومعسكر 48 الاستراتيجي في منطقة “حزيز”، حسب إعلام محلي.

وتأتي هذه التطورات في إطار السباق على مناطق النفوذ، والمشاحنات التي تتجدد بين الحين والآخر بين مسلحي الطرفين في العاصمة.