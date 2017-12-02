تفاصيل أول تحرك قبلي داعم لانتفاضة صنعاء ضد الحوثيين

أكدت مصادر عسكرية تصدي قبائل مديرية خولان، شرق صنعاء، لتعزيزات حوثية كانت في طريقها للمشاركة في المعارك الدائرة ضد قوات صالح.

وعمد مقاتلون من قبائل خولان على سد الطريق أمام تعزيزات تقدر بنحو 40 طقما عسكريا استقدمها الحوثيون من صعدة، حيث سيطر مقاتلو القبائل على نقطة الشرزة.

وقالت مصادر قبلية في تصريحات صحفية، إن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتشهد العاصمة صنعاء منذ الأربعاء الماضي، مواجهات مسلحة بين الحوثيين وقوات صالح، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتصاعدت المعارك بين الطرفين، فجر اليوم، بعد محاولة الحوثيين اقتحام منزل العميد طارق محمد عبد الله صالح (نجل شقيق صالح)، في الحي السياسي بصنعاء، لكن الهجوم لقي مقاومة عنيفة.

وأعلنت قوات صالح بعد ساعات سيطرتها على مناطق في محيط صنعاء، ومدينة ذمار جنوبي العاصمة، ومعسكر 48 الاستراتيجي في منطقة “حزيز”، حسب إعلام محلي.

وتأتي هذه التطورات في إطار السباق على مناطق النفوذ، والمشاحنات التي تتجدد بين الحين والآخر بين مسلحي الطرفين بالعاصمة.