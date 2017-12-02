حقيقة سيطرة الحوثيين على مقر حزب المؤتمر بالقرب من وزارة الداخلية

هدأت وتيرة المعارك مساء السبت، بين مسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بعدة أحياء في صنعاء.

وخلال الساعات الماضية، دارت أشرس المعارك العنيفة، واستخدم فيها الطرفان المدفعية الثقيلة في المقر السابق للجنة الدائمة لحزب المؤتمر (جناح صالح)، في حي الحصبة وسط المدينة.

ومع حلول الليل كان الحوثيون قد فرضوا سيطرتهم على مقر الحزب القريب من مقر وزارة الداخلية، الخاضعة للحوثيين.

ويسود الهدوء الحذر شوارع المدينة، في الوقت الذي ما تزال أغلب المحال التجارية مغلقة، ومحطات تموين الوقود، بينما تشهد شوارع المدينة الرئيسية حركة محدودة، وشبه معدومة في الشوارع الفرعية، بحسب المصدر.