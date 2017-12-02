أول تحرك عسكري مباشر من التحالف لقلب موازين القوى في صنعاء

شنت طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، غارات عنيفة ومكثفة استهدفت تعزيزات عسكرية وسط وجنوب صنعاء بوقت متاخر من ليل السبت.

وتاتي هذه الغارت في ظل تحرك عسكري بداته مليشيات الحوثي استعداد لشن هجوم مضاد لايتعادة مناطق سيطرت عليها قوات صالح في صنعاء.

وتشهد سماء صنعاء في هذه الاثناء تحليقا كثيفا من مقاتلات التحالف.

وكان مليشيات الحوثي أقدمت مساء السبت على خطوات تصعيدية تمثلت باقتحام قناة اليمن اليوم التابعة لحزب المؤتمر الشعبي التابع لصالح، وسط انباء تؤكد اعتقال عدد من العاملين في القناة.

كما أقدمت المليشيات على مستشار صالح الصحفي أحمد الصوفي برفقة نجله معتز، إذ قامت المليشيات باقتيادهما إلى مكان مجهول.