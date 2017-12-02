مسلحون حوثيون يختطفون السكرتير الصحفي السابق لصالح في صنعاء (صورة)

كشفت ابنة القيادي في حزب المؤتمر الوطني العام، الفصيل الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، اليوم السبت، عن اختطاف مسلحي مليشيات الحوثي والدها أحمد الصوفي برفقة شقيقها معتز، إذ قامت المليشيات باقتيادهما إلى مكان مجهول.

وبحسب رؤى الصوفي فإن والدها اختطف عصر السبت من أمام مقر اللجنة الدائمة في صنعاء، محملة في منشور لها بموقع الفيس بوك، مليشيات الحوثي “مسؤوليه سلامتهم وعودتهم”.

وأحمد الصوفي شخصية إعلامية وقيادية في حزب المؤتمر الموالي لصالح، وقد عمل سكرتيرًا للشؤون الإعلامية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إبّان حكمه لليمن.

وشنّت مليشيات الحوثي حملة اعتقالات واسعه لبعض قيادات المؤتمر من منازلهم ومقرات حزب المؤتمر، بينهم قيادات عسكرية موالية لصالح.

وقالت مصادر حقوقية تحدثت لـ”إرم نيوز” إن “عدد المعتقلين غير المسلحين من قيادات وأعضاء المؤتمر تجاوز 300 سجين، تم نقلهم إلى سجون سرية تديرها جماعة الحوثي”.