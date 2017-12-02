بالصور.. لماذا يسارع الحوثيون لغسل سياراتهم من اللون الأخضر؟

سارعت مليشيات الحوثي والموالون لها، اليوم السبت، إلى مغاسل السيارات في العاصمة اليمنية صنعاء في محاولة منهم لطمس اللون الأخضر عن مركباتهم.

ويقوم الحوثيون في كل عام بصبغ سياراتهم باللون الأخضر كتعبير رمزي عن احتفالهم بعيد المولد النبوي الشريف، الذي صادف الخميس الماضي.

ولكن مع تفاقم الاشتباكات في صنعاء منذ ساعات، فجر اليوم السبت، بين المليشيات وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وسط تقدم الأخير في المعارك معهم، سارع عناصر تلك المليشيات إلى مغاسل السيارات لإزالة هذا اللون، خوفًا من تمييزهم من قبل المناوئين لهم واستهدافهم.

وفيما يلي صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لقيام عناصر من الحوثيين بغسل سياراتهم من اللون الأخضر في العاصمة صنعاء بعد الأحداث الأخيرة.