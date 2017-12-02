الحوثيون يتهمون الإمارات بـ”دعم” صالح بالأسلحة

اتهمت مليشيات الحوثي، الإمارات بـ”دعم” الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، بأكثر من شحنة أسلحة، زاعمة أنها “رصدت اتصالات وتواصلًا مباشرًا ومستمرًا، بين قيادات عسكرية من الجانبين”.

جاء ذلك على لسان عضو المكتب السياسي للجماعة حمزة الحوثي، في حديث لقناة “المسيرة” الناطقة باسمهم، مساء اليوم السبت.

الحوثي زعم أن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، “رصدت تلك الاتصالات والتواصل المباشر، منذ اندلاع الحرب في اليمن مطلع العام 2015”.

وأضاف أن “الإمارات زودت مليشيات طارق (نجل شقيق صالح) بأكثر من شحنة أسلحة، جرى تهريبها ونقلها عبر طرق خاصة رصدتها أجهزة الأمن، من داخل المحافظات الجنوبية عبر الضالع وإب (جنوبي ووسط اليمن)، وإدخالها صنعاء”.

وأضاف موضحًا أن “قيادات (لم يسمها) محسوبة على حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، اجتمعت خلال الفترة الماضية مع قيادات عسكرية موالية للإمارات، تتواجد في محافظة الضالع”، دون ذكر تاريخ محدد.

وأشار المسؤول الحوثي “أن الدعم الإماراتي المقدم لميليشيا طارق بلغ مستويات متقدمة”، دون توضيح كيفية ذلك

واستطرد مبينًا “الإمارات فتحت وموّلت عدة معسكرات لتدريب مليشيات طارق، في مناطق بمحافظة شبوة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية التابعة للرئيس، عبدربه منصور هادي”.

كما ذكر الحوثي إن “الإمارات افتتحت وموّلت معسكرًا آخر في منطقة العود بمحافظة إب”.

وأوضح أن “الإمارات أرسلت 830 عنصرًا من القوات الموالية لصالح، ممن يقودهم طارق، إلى معسكرات للتدريب تشرف عليها في محافظة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوب اليمن)، والخاضعة لسيطرة الحكومة”.

ولم تعلق دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تلعب دورًا بارزًا في التحالف العربي، المساند للسلطات الشرعية باليمن، على اتهامات الحوثيين حتى اللحظة.

وفي كلمة متلفزة له بوقت سابق اليوم، دعا صالح أنصاره والقوات الموالية له، إلى الانتفاضة ضد الحوثيين في جميع المحافظات، وقال إن الجماعة مارست ضد اليمنيين خلال الأعوام الثلاثة الماضية “عدوانًا سافرًا”. كما دعا التحالف العربي الذي تقوده السعودية إلى “فتح صفحة جديدة”.

ومنذ الأربعاء الماضي، تشهد صنعاء مواجهات مسلحة بين الحوثيين وقوات صالح، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

اندلعت اشتباكات الأربعاء، عقب محاولة جماعة الحوثي السيطرة على جامع “الصالح” الخاضع لـقوات الرئيس السابق جنوب صنعاء، انتهت بسيطرة مسلحي الجماعة عليه.

وتصاعدت المعارك فجر اليوم، بعد محاولة الحوثيين اقتحام منزل العميد طارق محمد عبدالله صالح (نجل شقيق صالح)، في الحي السياسي، لكن الهجوم لقي مقاومة عنيفة.وأعلنت قوات صالح بعد ساعات سيطرتها على مناطق في محيط صنعاء، ومدينة ذمار جنوبي العاصمة، ومعسكر 48 الاستراتيجي في منطقة “حزيز”، حسب إعلام محلي.