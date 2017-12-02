قذيفة حوثية تحرق بنكًا في صنعاء (صورة)

أحرقت قذيفة هاون أطلقها مسلحون حوثيون، مساء اليوم السبت، أجزاءً من بنك الأمل في العاصمة اليمنية صنعاء، ولم تتمكن سيارات الإطفاء من الوصول إلى الموقع.

وبنك الأمل هو مؤسسة غير حكومية وغير ربحية، يسعى إلى تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود، كما يهتم بشكل كبير بدعم الأشخاص، للبدء بمشاريع صغيرة تساعدهم على تحسين دخلهم، وله العديد من الفروع في المحافظات اليمنية ومنها العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية في صنعاء لـ”إرم نيوز” إن مليشيات الحوثي لجأت إلى استخدام قذائف الهاون، عقب تمكن قوات عسكرية موالية لصالح، من السيطرة على العديد من المواقع والمعسكرات والمؤسسات العامة في العاصمة.

وتشهد صنعاء منذ ساعات الفجر، أوضاعًا متوترة عقب الاشتباكات العنيفة، بين مليشيات الحوثي وقوات صالح، التي سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.