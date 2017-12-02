بالفيديو.. يمنيون يزيلون شعارات الحوثي بصنعاء

بالفيديو.. يمنيون يزيلون شعارات الحوثي بصنعاء

المصدر: فريق التحرير

وثقت مقاطع فيديو، بثها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، قيام أنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، بإزالة شعارات ميليشيات الحوثي من شوارع العاصمة صنعاء.

وقوبل هذا الإجراء باستحسان شعبي كبير، وفق المقاطع، التي أظهرت قيام الجماهير الحاضرة في العاصمة اليمنية بالتصفيق والهتاف تأييدًا لدعوة صالح، اليوم، لإنقاذ اليمن من الميليشيات الحوثية.

كما أظهرت المقاطع قيام يمنيين بإزالة صور لمؤيدي الحوثيين في صنعاء وتمزيق شعاراتهم، هاتفين: “بالروح بالدم نفديك يا يمن، ولا حوثي بعد اليوم”.

 وشهدت اليمن، اليوم السبت، تطورًا مفاجئًا في سياق أزمتها التي تعاني منها منذ ثلاث سنوات، إذ أعلن حليف الحوثيين صالح فضّ شراكته مع حلفائه، ودعا إلى قتالهم، كما دعا المملكة العربية السعودية ودول التحالف إلى فتح صفحة جديدة.

وتأتي الدعوة، في وقت تدور فيه اشتباكات، في العاصمة صنعاء، بين أنصار صالح والحوثيين المتحالفين معه، وسط أنباء عن سيطرة قوات صالح، على أجزاء كبيرة من العاصمة، بينها مواقع حيوية.

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