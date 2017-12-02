نائب الرئيس اليمني يدعو للتلاحم في أول تعليق بعد اشتباكات صنعاء

دعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، إلى التلاحم الشعبي والمجتمعي وفتح صفحة جديدة لمواجهة ميليشيا الحوثي وحلفائها التي “تبسط سيطرتها على مؤسسات الدولة، وتمارس الجرائم المختلفة بحق اليمنيين”.

وحيا نائب رئيس الجمهورية، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، “صحوة الضمير والإدراك التي تتضاعف يومًا بعد آخر من جميع فئات الشعب ضد ميليشيا الحوثي، مؤكدًا بأن المواقف الرافضة للحوثيين والمساندة للشرعية ودور دول التحالف تؤكد وعي اليمنيين بما تشكّله هذه الجماعة من مخاطر وطنية وإقليمية ودولية سواء بخطورة تلقيها الدعم والمساندة من إيران أو بأفكارها العصبوية والسلالية المتطرفة، وتثبت هذه المواقف مدى صوابية موقف أحرار اليمن ونجاحهم في مقارعة الفكر الحوثي منذ بداية نشأته وفي لحظاته الأولى”.

وقال الأحمر “إننا في حزب المؤتمر الشعبي العام قيادات وقواعد لن ننساق أو نستسلم لضغوطات الميليشيات ونرفض رفضًا باتًا دعوات الحوثي التي تستهدف تمزيق نسيجنا الاجتماعي، وتستهدف أمن أشقائنا في المملكة داعين كل المكونات للاصطفاف لمواجهة هذا المشروع الخطير”.

وحث الفريق الركن علي محسن الأحمر كل أبناء اليمن وشرفائه من مختلف المناطق والانتماءات إلى التجاوب والالتحام بالدعوات الرافضة لميليشيا الحوثي، ورصّ الصفوف “لصد هذا الخصم الذي يستهدف مكتسباتنا الوطنية وأمن بلادنا وأمن ومصالح الأشقاء والأصدقاء”.

وأشار صالح إلى “ما حققته الشرعية بدعم التحالف وفي مقدمته المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من نجاحات في كسر المشروع الحوثي وتعزيز وعي اليمنيين بمخاطره وضرورة الانتفاض في وجهه كي تتخلّص اليمن من هذه الآفة الخطيرة”.

وأكد نائب الرئيس التمسك بالشرعية والعزم على تصعيد الجهود في كل المناطق ضد ميليشيا الحوثي ودعم كل الأطراف والتعاون مع كل مواطن يمني مخلص لتخليص البلاد من هذه العصابة الآثمة واستعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على النظام الجمهوري.