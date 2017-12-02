اشتباكات صنعاء.. الحوثيون تعليقًا على خطاب صالح: “تعرضنا لخدعة”

شنت ميليشيا الحوثيين، اليوم السبت، هجومًا لاذعًا على حليفهم الأساسي الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، واعتبرت تصريحاته “انقلابًا على التحالف والشراكة”.

ووصف محمد عبدالسلام، الناطق باسم الحوثيين، الأحداث التي شهدتها صنعاء، اليوم، بأنه “انكشاف لخداع دعاة الوقوف” إلى جانب الحوثيين، مدعيًا أن “ما قدمه زعيم حزب المؤتمر الشعبي العام (صالح) دليل على ذلك”، مضيفًا أن “تحميل المشكلة نحو الداخل وربطها بثلاث سنوات على لسان زعيم المؤتمر (صالح)… كشف الخداع”.

وقال عبدالسلام، في سلسلة تغريدات نشرها حساب قناة “المسيرة”، الموالية للحوثيين، على “تويتر”: إن “ما جاء في كلام صالح انقلاب على التحالف والشراكة، وتماهٍ مع توجه العدوان لإضعاف الجبهة الداخلية”.

وذكر عبدالسلام أن قوات التحالف العربي تمكنت من اختراق تحالف الانقلابيين في صنعاء “، عبر التواصل مع بعض المحسوبين على شركائهم في حزب المؤتمر الشعبي العام”، على حد زعمه.

وادّعى أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تتواصل مع بعض قيادات المؤتمر؛ “لتقوم بما فشل به العدوان في الجبهات العسكرية على مدى ثلاثة أعوام”.

وزعم عبدالسلام أن ما وصفها بـ”القوى الأمنية”، التابعة لميليشيا الحوثيين، بالتعاون مع المواطنين “حسمت كثيرًا من محاولات إثارة الفوضى”، في العاصمة اليمنية صنعاء.

كما زعم الناطق باسم الحوثيين أن “كثيرًا من قيادات حزب المؤتمر لا يقبلون أن يكون المؤتمر متناغمًا مع التحالف العربي مع الشرعية، كما هو حال عبدربه”، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وختم بالقول إن الحوثيين “في جولة هامة” من جولات الصراع، معتبرًا أن “على الشعب مواجهة “انقلاب صالح”.

من جانبه، أشار صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، إلى فشل وساطات ومبادرات من القيادات الوطنية لاحتواء الموقف بين الجماعة وحليفها السابق عبدالله صالح، جراء الأحداث التي شهدتها صنعاء.

ودعا الصماد من سماهم “حكماء وعقلاء اليمن إلى القيام بدورهم ومسؤولياتهم والتعاون مع القوى والمكونات السياسية الوطنية والخيرة في رأب الصدع، والتعاون مع الجهات الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة”، مجددًا الدعوة للمؤتمر الشعبي العام إلى “تحكيم العقل والمنطق وعدم الانجرار في أتون فتنة تخدم العدوان والتجاوب مع لجان الوساطة لإزالة التوتر”، حسب تعبيره.

وتشهد اليمن، اليوم السبت، تطورًا مفاجئًا في سياق أزمتها التي تعاني منها منذ ثلاث سنوات، إذ أعلن حليف الحوثيين صالح فضّ شراكته مع حلفائه، ودعا إلى قتالهم، كما دعا المملكة العربية السعودية ودول التحالف إلى فتح صفحة جديدة.

وتجددت الاشتباكات فجر اليوم، بعد خرق الحوثيين للهدنة المبدئية بين الطرفين، وهاجموا منازل أقرباء ومقربين من رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو ما فجّر الموقف، ودفع قوات صالح إلى إعلان السيطرة على عدد من المواقع الهامة والإستراتيجية في صنعاء، وأفقدهم التوازن في أكثر من محافظة أخرى.

وكانت القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح سيطرت، في وقت سابق اليوم، على مواقع عدة في صنعاء، إثر اشتباكات مسلحة مع شركائها في الانقلاب، ميليشيات الحوثيين.

وسيطرت قوات صالح على دار الرئاسة ووزارة الدفاع والبنك المركزي ووزارة المالية وجهاز الأمن القومي في صنعاء القديمة.

كما سيطرت على مبنى التلفزيون الرسمي، الذي كان في قبضة الحوثيين، وتحاصر مطار العاصمة صنعاء.

وكان حزب صالح دعا في وقت سابق، اليوم، رجال القبائل إلى مواجهة ميليشيات الحوثي، محمّلًا إياها مسؤولية “إشعال فتيل الحرب”.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت في صنعاء بين ميليشيات الحوثي وقوات صالح، أمس الجمعة، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفق ما أعلنت مصادر طبية يمنية.