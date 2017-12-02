صالح يدعو لفتح صفحة جديدة مع دول جوار اليمن (فيديو)

دعا الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، دول جوار اليمن إلى الحوار، بعد انتهاء القتال، واعدًا بفتح صفحة جديدة من التعامل بشكل إيجابي؛ لتنتهي الحرب المستمرة منذ قرابة ثلاثة أعوام.

وتأتي الدعوة، في وقت تدور فيه اشتباكات، في العاصمة صنعاء، بين أنصار صالح والحوثيين المتحالفين معه، وسط أنباء عن سيطرة قوات صالح، على أجزاء كبيرة من العاصمة، بينها مواقع حيوية.

كما وجه صالح في كلمة، بثتها قناة “اليمن اليوم”، التابعة له، كافة اليمنيين؛ للانتفاض ضد ميليشيات الحوثي، كما دعا القوات المسلحة، لعدم تلقي أي أوامر من الحوثيين، مؤكدًا أن المرجعية الوحيدة، ينبغي أن تكون الجيش، وقوات الأمن لحزب المؤتمر، وليس للحوثيين.

وقال صالح: إن الشعب اليمني، تحرك بانتفاضة ضد اعتداءات الحوثيين، بعد أن شنوا اعتداءات سافرة، بكافة أنواع الأسلحة، وواصلوا ممارساتهم الاستفزازية ضد المواطنين.