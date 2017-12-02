الحوثي يطالب قوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بـ “التعقل”

طالب زعيم ميليشيات الحوثي، عبدالملك الحوثي ، قوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بالتعقل.

وقال “تفاجأنا بموجة من الاعتداءات نفذتها شخصيات تابعة للمؤتمر الشعبي العام إثر تصرفات لا مبرر لها”.

جاء ذلك بعد أن سيطرت القوات الموالية لصالح، السبت، على مواقع عدة في العاصمة صنعاء، غداة اشتباكات مسلحة مع شركائها في الانقلاب ميليشيات الحوثيين.

وذكرت مصادر أن قوات صالح سيطرت على مبنى التلفزيون الرسمي الذي كان تحت سيطرة الحوثيين، كما أكدت حصارها لمطار العاصمة صنعاء.

وقال الحوثي “أتحدّى أن يقال إنه كان هناك أي اعتداء على أي من منازل قوات المؤتمر الشعبي، أو مقارهم قبل الاعتداء على الأجهزة الأمنية”.

وأضاف “نحن في لحظة مهمة، وعلى الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية”، مشيرا إلى ضوروة أن “يحتكم المؤتمر معنا إلى العقلاء والمشايخ في البلد، ويتحّمل الخطأ من يحكم عليه”.

وأكد أن “الاتجاه الفتنوي لا يُراعي المصلحة العليا للوطن، وأناشد زعيم المؤتمر أن يكون أنضج من تهورات الميليشيات”، مؤكدا أنه “إذا أصرت الميليشيات على التهور فعلى الجميع التعاون لضبط الأمن”.

ودعا الحوثي “العقلاء والقبائل ألا يقبلوا الدعوات المشبوهة التي تخدم العدوان”. وقال “أدعو عقلاء وحكماء اليمن إلى أن يدخلوا في دور رئيس لوقف تهور الميليشيات، وأن يتحرّوا من الذي يسعى إلى الفتنة”.

وكان حزب صالح دعا في وقت سابق، السبت، رجال القبائل إلى مواجهة ميليشيات الحوثي، محملا إياها مسؤولية “إشعال فتيل الحرب”.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت في صنعاء بين ميليشيات الحوثي وقوات صالح، الجمعة، عن العشرات من القتلى والجرحى، حسبما أعلنت مصادر طبية يمنية.