انفجار الوضع في صنعاء.. حزب صالح يكشف السبب والبخيتي يميط اللثام عن خطة الحوثيين

كشف حزب المؤتمر الشعبي، بقيادة الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، السبت، عن سبب تجدد الاشتباكات بين مليشيات الحوثي وقوات صالح.

وقال المكتب، إن الحوثيين فور انتهاء اجتماع للتهدئة بين “طرفي الانقلاب” شنوا هجوما مباغتا على منزل العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق صالح، كما شنوا هجوما متزامنا وانتشروا في عدة شوارع واستهدفوا بمختلف صنوف السلاح مقار لقيادات مؤتمرية.

وعلق القيادي المنشق عن جماعة الحوثي علي البخيتي على الأحداث الأخيرة قائلا “يظهر أن الحوثيين قرروا حسم المعركة داخل أمانة العاصمة صنعاء؛ والسيطرة على المربعات الأمنية الخارجة عن سيطرتهم؛ فقد بدأت الاشتباكات في عدة أماكن وبشكل متزامن في نفس التوقيت؛ الساعة ١٢ بتوقيت اليمن؛ مما يدل على ان هناك خطة يجري تنفيذها…‏ما يحدث حرب شاملة ولم تعد اشتباكات محدودة”.