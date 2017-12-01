الجيش اليمني يعلن مقتل 9 حوثيين في معارك قرب الحدود مع السعودية

أعلن الجيش اليمني، مساء يوم الجمعة، مقتل 9 حوثيين، بينهم قائد ميداني، في معارك بين الطرفين، بمنطقة علب الحدودية مع السعودية.

جاء ذلك بحسب تصريح لرئيس عمليات اللواء 63، العقيد أديب الشهاب، التابع للجيش اليمني.

وقال الشهاب: “إن قواته مسنودة بقوات التحالف العربي أحبطت هجومًا للحوثيين على جبل سبحطل الإستراتيجي، في محور علب، بمحافظة صعدة.

وذكر أن القائد الميداني في ميليشيا الحوثي، رمزي محمد عامر، المكنى أبو حمزة الصعدي، لقي مصرعه مع 8 آخرين من مجموعته المسلحة خلال المواجهات التي أعقبت هجوم الميليشيا.

وأضاف أن عددًا من عناصر الميليشيا أصيبوا أيضًا خلال المواجهات، في حين لاذت بقية العناصر بالفرار.

ولفت القائد العسكري إلى أن “الميليشيا كانت تهدف لاستعادة جبل سبحطل، الذي تم تحريره قبل أشهر”.

وأشار إلى أن قواته “غنمت كمية من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بما فيها قاذفات آر بي جي، وصواريخ لو، كانت بحوزة الميليشيات”.

وتدور منذ أشهر مواجهات متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين في عدد من المناطق على الحدود اليمنية السعودية، أسفرت عن مقتل المئات من الطرفين.