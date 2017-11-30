غارات جوية تستهدف مواقع لداعش وسط اليمن

شنت طائرات يعتقد أنها أمريكية، 4 غارات جوية، مساء اليوم الخميس، على أهداف تابعة لتنظيم داعش، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، لـ”إرم نيوز”، إن الغارات التي شنتها طائرات دون طيار، استهدفت سيارة تقل عناصر من تنظيم داعش، يرجّح أن من بينهم قيادات في التنظيم، إلى جانب استهداف مواقع في بلدة “صرار الجشم”، بمنطقة قيفة، التابعة لمديرية ولد ربيع.

وبحسب المصادر، فإن عدد ضحايا الغارات الأربع، لا يزال غير معروف حتى اللحظة، فيما لا يزال الطيران يحلق فوق المنطقة لفترات متقطعة.

وسبق أن استهدفت طائرات أمريكية، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، معسكرات لداعش، في محيط قرية يكلا، التابعة لمديرية ولد ربيع، بمحافظ البيضاء.