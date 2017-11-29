الحوثيون يستعدون لإطلاق قناتين جديدتين بتمويل إيراني ومعدات منهوبة

يستعد القياديان في جماعة الحوثي، محمد علي العماد وعابد المهذري، لإطلاق قناتين فضائيتين تحملان اسم “الهوية” و”اللحظة” وذلك عقب تلقيهما تمويلًا من إيران عبر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، الذي افُتتح مقر له مؤخرًا في صنعاء.

وأوضحت مصادر إعلامية لـ”إرم نيوز” أن “الاتحاد تكفل بنفقات تشغيلية مدة 3 أعوام بعد التوقيع على شروط التمويل التي يقدمها الاتحاد للقنوات ذات الميول الشيعية، منها تعهدات بمنع بث أي نشاط للتيار السني، وتسخير القناتين للمناسبات الدينية المرتبطة بالمذهب الشيعي ومنها عاشوراء ويوم القدس”.

ووفق المصادر فإن “جلال الصلول مدير فرع اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في اليمن، وقع العقد مع العماد والمهذري قبل عدة أسابيع، ودفع لهما 200 ألف دولار كدفعة أولى للبدء في التجهيز لإطلاق القناتين مع بداية العام المقبل على أن يحجز الاتحاد مساحة في أحد الأقمار الصناعية الذي يغطي مداه الجزيرة العربية”.

وأضافت المصادر أنه “سيتم الاستعانة خلال التجهيزات الفنية بالمنهوبات التي سرقتها جماعة الحوثي من مقرات القنوات المحلية والتي كانت تبث من صنعاء قبل احتلالها للعاصمة في العام 2014، ومن بينها قنوات أزال ويمن شباب وسهيل وصنعاء وبلقيس، إضافة لبعض معدات وأجهزة شركات ومكاتب الخدمات الإعلامية”.

ولفتت المصادر إلى أن “هذه الخطوة تأتي في إطار التوسع للمنابر الإعلامية المؤيدة لجماعة الحوثي الممولة من إيران لتمرير الفكر الشيعي وإيجاد منصات جماهيرية لبث الخطاب الديني والتحريضي ضد دول الخليج”.

وسبق للقيادي الحوثي محمد العماد أن تلقى تمويلًا تجاوز 300 ألف دولار من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية قبل عدة أشهر لإنشاء إذاعة محلية في صنعاء.

ويمول اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية المئات من المحطات الفضائية والإذاعية المنتشرة في بلدان العالم، والتي يشرف عليها بشكل مباشر الحرس الثوري الإيراني، وذلك ضمن سياسة تصدير الثورة الإيرانية.

يذكر أن إيران مولت بشكل كبير إنشاء قناة فضائية حوثية جديدة تتكفل بالتغطيات الحية والبث المباشر، باسم “المسيرة مباشر”، وقد بدأت بثها خلال الأيام الماضية.