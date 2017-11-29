بريطانيا تدعو إلى التحرك على 3 محاور لحل الأزمة اليمنية

دعت الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، إلى التحرك في اليمن على ثلاثة محاور لمعالجة الأزمة الراهنة.

وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “إدوين سموأل”، في تغريدات على موقع “تويتر”، “إن بلاده تدعم استعمال التحالف العربي بقيادة السعودية، قوة عسكرية مناسبة لاستعادة الشرعية في اليمن”.

وتابع سموأل، أن “بريطانيا تعلم جيدًا أن الدبلوماسية تشكل حلًا فعّالًا بوجود قوة عسكرية تدعمها”. وأضاف أن “ما نحتاجه الآن هو أن يتم التحرك في اليمن على 3 محاور، محور عسكري ودبلوماسي وآخر تنموي”.

ومضى الدبلوماسي البريطاني، قائلًا: إن “أغلبية اليمنيين هم اليوم متعبون ومرضى وجوعى، والسبيل لكسب هذه الحرب هو الفوز بالقلوب والعقول وتوفير الطعام”.

وشدد على أن بلاده تعمل مع برنامج الأغذية العالمي، وكذلك مع السعوديين والإماراتيين وغيرهم لـ”كسب معركة قلوب اليمنيين”.

ويأتي حديث الدبلوماسي البريطاني بعد ساعات من اجتماع خماسي، في العاصمة البريطانية لندن، بحث سبل حل الأزمة اليمنية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين المتضررين.

وضم الاجتماع وزراء خارجية كل من بريطانيا، بوريس جونسون، والسعودية، عادل الجبير، والإمارات، عبد الله بن زايد، وسلطنة عُمان، يوسف بن علوي، إضافة إلى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، توماس شانون، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتأسست لجنة رباعية دولية حول اليمن في يونيو/حزيران 2016، تضم الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات، ثم انضمت إليها سلطنة عُمان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.