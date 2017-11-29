اليمن.. اشتباكات قرب القصر الرئاسي في صنعاء وسط خلاف داخل تحالف الحوثي-صالح

سمع سكان دوي إطلاق نار في وسط العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، في تصعيد لانتقادات متبادلة على مدى أسبوع بين مسلحي ميليشيا الحوثي وحلفائها أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، اللذين يسيطران على المدينة منذ حوالي ثلاثة أعوام من حربهما ضد التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وتحالفت ميليشيا الحوثي مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي حكم البلاد لمدة 33 عامًا، للسيطرة على مساحات كبيرة من اليمن في 2015.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي إطلاق نار حول مجمع مسجد مترامي الأطراف يقع على طريق سريع رئيسي وعلى مقربة من القصر الرئاسي.

وأبلغ مصدر في حزب صالح السياسي “رويترز” أن مسلحين حوثيين دخلوا المسجد الذي بني وسمّي على اسم الرئيس السابق وسعوا إلى السيطرة عليه.

وقال المصدر: “سيزيد هذا التوترات، هناك اشتباكات متقطعة في الحي السياسي بصنعاء”